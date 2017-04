Envahissante sollicitation

Il n’est pas rare de nos jours de recevoir un appel nous annonçant que nous sommes les heureux gagnants d’une croisière dans les Caraïbes. Notre boîte postale est souvent remplie de courrier publicitaire.

Heureusement, il existe des moyens simples et gratuits de ne pas se faire ensevelir et déranger par toute cette publicité. Si vous êtes victime de sollicitation téléphonique, sachez qu’il existe une Liste nationale de numéros de télécommunication exclus à laquelle vous pouvez vous inscrire afin de filtrer une bonne partie de ces appels indésirables.

Cette inscription est permanente et lorsque vous y serez inscrit, les télévendeurs en seront tous informés. Il faut prévoir un délai de 30 jours pour que votre inscription soit effective. Après cette période, si vous recevez encore des appels de télévendeurs, vous pouvez déposer une plainte en ligne auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Sachez toutefois que certains appels restent permis, notamment les sondages d’opinion publique et les appels de partis politiques. Vous pouvez consulter le site internet du Conseil pour voir ces exceptions.

Par la poste

Mais il n’y a pas que le téléphone. La sollicitation postale peut aussi être un fléau.

Si vous désirez réduire le nombre d’offres qui vous sont envoyées par la poste, l’Association canadienne du marketing propose un Service d’interruption de sollicitation auquel vous pouvez également vous inscrire. Cette inscription est valide pour une période de 6 ans, et il prendra environ 6 semaines pour que le service prenne effet.

Cependant, ce service n’empêche pas l’envoi de dépliants et autres publicités non adressés. Puis, si malgré votre inscription vous continuez de faire l’objet de sollicitation postale non désirée, vous pouvez vous adresser directement à l’Association, ou à l’Office de la protection du consommateur.

En somme, vous n’êtes pas obligé de tolérer passivement un irritant téléphonique ou postal. Les mécanismes pour vous en défaire existent...À vous de vous en servir.

Conseils