Katy Perry a été vraiment transformée par la psychothérapie

Katy Perry est sous les feux des projecteurs depuis plus d'une décennie et a eu affaire à diverses facettes de la gloire pendant cette période. Mais dans une nouvelle interview avec le magazine Vogue, la chanteuse de 32 ans révèle que les séances régulières avec un thérapeute, qu'elle a commencé à voir il y a cinq ans, lui permettent de rester elle-même, et non d’être la «célébrité» que le public connaît.

«Ca a changé ma vie, a déclaré Katy Perry au magazine. Quand je suis dans la pièce, je suis juste Katheryn Hudson, ce qui est génial parce que les gens dans ma situation entendent “oui” trop souvent, et ça les tue ou les déconnecte complètement de la réalité. Et je ne veux pas de ça.»