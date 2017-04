La Croisette pour Myriam Guimond

Ce n’est pas parce qu’aucun film de chez nous ne s’est taillé une place dans la sélection officielle que le Québec sera absent du Festival de Cannes. Myriam Guimond et une vingtaine d’autres cinéastes québécois pourront montrer leur plus récent court métrage sur la Croisette.

C’est par le biais de ce programme, baptisé Talent tout court, que Chloé Robichaud avait fait ses premières armes à Cannes, en 2011. L’année suivante, son film Chef de meute était dans la course à la Palme d’or du meilleur court métrage.

«C’est une très belle opportunité de rencontrer des décideurs. Quand on pense à Cannes, on voit le tapis rouge, les grandes cérémonies, la Palme d’or. Mais on ne voit pas tout le travail qu’il y a à faire sur place», dit-elle.