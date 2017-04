Le Groupe Nourcy devient responsable de 90 % de l'offre de nourriture au Village Vacances Valcartier

Le Village Vacances Valcartier prend un virage important en cédant à contrat son offre alimentaire au Groupe Nourcy.

La nouvelle, qui a été confirmée mercredi matin, fait en sorte que Groupe Nourcy devient responsable de «presque» la totalité de l’offre alimentaire sur le site du Village Vacances Valcartier.

Selon Michel Bellavance, président, ce changement survient à un bon moment puisque les activités estivales n'ont pas encore commencé, ce qui permettra d’effectuer dès maintenant la transition.

«Le potentiel est énorme. C’est un bon moment pour le faire. Je deviens responsable de 90 % de la restauration sur le site. On amène notre expertise. On va revoir tout ça. On va travailler tous ensemble pour être en mesure de créer une expérience de A à Z», a-t-il affirmé, emballé par ce défi d’envergure.

Les employés ont été rencontrés ce matin. Ceux qui le désirent pourront continuer avec Groupe Nourcy. Environ 80 personnes sont concernées.

Rachat des actionnaires

L’obtention de ce contrat dont la valeur n’a pas été divulguée survient au moment où Groupe Nourcy annonce un changement en matière d’actionnariat. M. Bellavance se porte acquéreur de l’ensemble de l’entreprise.

L’homme d’affaires, qui a cofondé la chaîne Souris Mini avant de se retirer pour relever de nouveaux défis dans la restauration, s’était joint à Nicolas et Myriam Nourcy en 2015.

M. Bellavance devient maintenant le propriétaire unique de l’entreprise. Il aura donc les coudées franches pour prendre les décisions qui s’imposent afin de relever l’offre alimentaire du VVV.

Plus de détails à venir....