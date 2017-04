Le vin de la semaine: Chenin Blanc 2016

Sucre : 3,1 g/l

Code : 12135092

Prix : 17,30 $ $

Alcool : 14 %

Note : ★★1/2

Impossible de ne pas succomber aux charmes de ce blanc sud-africain à base de chenin. On devine une avalanche de fruits blancs au nez (poire, citron confit) avec des tonalités de cire d’abeille et de menthe. En bouche, on sent la richesse du vin contrebalancée par une acidité vive et rafraîchissante. Légèrement capiteux en finale, il sera à son meilleur en mangeant. Pensez brochettes de poulet sur le BBQ ou fajitas de truite saumonée.