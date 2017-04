Les Blue Jays signent une rare victoire

Les Blue Jays ont marqué trois points lors de leur deuxième tour au bâton et ce fut suffisant pour venir à bout des Red Sox de Boston par la marque de 3-0, mercredi soir, à Toronto.

Darwin Barney a placé la balle en lieu sûr pour permettre à Troy Tulowitzki et Russell Martin de croiser le marbre.

Ezequiel Carrera a par la suite frappé un simple. Barney a marqué le troisième point des siens, dans la manche, sur la séquence.

Le voltigeur de centre des favoris de la foule Kevin Pillar s’est démarqué dans le rectangle des frappeurs. Il a amassé trois coups sûrs et a été retiré sur des prises à une reprise.

Pillar obtient donc trois coups sûrs pour une deuxième soirée de suite.

Après avoir frappé sa première longue balle de la saison mardi, Martin a connu une soirée de travail plus difficile au bâton. Il n’a pas été en mesure de placer la balle en lieu sûr, mais il a soutiré un but sur balles et marqué un point. Il a également laissé trois joueurs sur les sentiers. Depuis le début de la saison, le Québécois revendique une moyenne de ,103 au bâton.

Du côté des Red Sox, Pablo Sandoval a obtenu deux coups sûrs. Il a toutefois été retiré sur des prises une fois. Mitch Moreland a pour sa part connu ce sort à trois occasions.

Francisco Liriano (1-1) a mérité la victoire. Le gaucher n’a pas accordé de point et seulement quatre coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail. Roberto Osuna a fermé les livres pour mériter son premier sauvetage de la saison.

C’est Rick Porcello (1-2) qui a hérité de la défaite. Il a passé sept manches au monticule et concédé trois points et six coups sûrs.