Le député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, a fait connaître récemment les demandes acceptées sur le territoire de sa circonscription dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui appuie les projets dirigés ou inspirés par les aînés.

Ainsi, le Pavillon des vétérans de Charlesbourg aura la chance de procéder à l’aménagement d’un lieu de rassemblement pour la tenue d’activités extérieures. Le Cercle des fermières Notre-Dame-des-Laurentides, le Cercle des fermières Bourg-Royal, le Club de l’âge d’or de Lac-Saint-Charles et le Patro de Charlesbourg recevront aussi des sommes pour leurs différentes demandes.

Acquisition dans Bellechasse

Le Groupe Brochu a conclu récemment une entente avec Home Hardware et la famille Laflamme pour l’acquisition des Centres de rénovation Georges Laflamme de Saint-Charles-de-Bellechasse et de Sainte-Claire. Le Groupe Brochu exploite déjà JNB L’Outilleur agricole et les quincailleries L’Outilleur SEC de Saint-Henri et Saint-Lambert. Outre les quincailleries, le Groupe Brochu comprend une division d'alimentation animale, du nom d’AgriMarché, qui exploite aujourd'hui trois meuneries d'alimentation porcine et avicole. Sur la photo, de gauche à droite: Lucie et Solange Laflamme, leur mère, Lauréane Brouard-Laflamme, Pierre Laflamme, Guylaine Brochu, son père, Donald Brochu, Patrice Brochu, président du Groupe Brochu, et Jean-Pierre Brochu.

La Grande Collecte... Photo courtoisie

Isabelle Deschamps Plante, chef pâtissière au Café Ricardo, agit, pour une 3e année, comme marraine d’honneur de la 22e Grande Collecte Moisson Québec qui se tient aujourd’hui, demain et samedi. De nombreux bénévoles vous solliciteront dans les différents supermarchés de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Québec: Metro, Metro Plus, Super C, IGA, IGA Extra, Provigo, Maxi et Maxi & Cie. Chaque printemps, et ce, depuis 22 ans, Moisson Québec récolte des dons en argent et en denrées pour ceux qui ont besoin d’aide alimentaire.

Fondation des Sourds Photo courtoisie

Luc Bergeron, vice-président du Groupe Magistral (résidences pour personnes âgées), a accepté la présidence d’honneur du 22e Tournoi de golf au profit de la Fondation des Sourds du Québec, qui sera présenté le lundi 19 juin, dès 12 h 30, au club de golf Lorette. C’est lors de la soirée de conclusion du Tournoi que sera attribuée la Mercedes Benz C 300 cabriolet 2017 dans le contexte de la promotion du printemps de la Fondation. Les profits amassés (golf et tirage) serviront à financer des projets de développement personnel, professionnel et social des personnes atteintes de surdité. Renseignements: 418 660-6800.

Anniversaires Photo courtoisie

L’Honorable J. Michel Doyon (photo), avocat, historien, professeur et lieutenant-gouverneur du Québec depuis le 24 septembre 2015, 74 ans... Pierre Dolbec, président de Dolbec Y. Logistique International Inc. et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 64 ans.

