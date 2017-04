Plainte d’une lectrice frustrée

J’ai 53 ans et je suis récemment entrée en ménopause. Depuis environ un an, mes relations sexuelles ont changé et je ne sais pas pourquoi. Comme avant le goût est là, les sensations le long du parcours y sont aussi, mais je ne parviens jamais à atteindre l’orgasme. Et je vous avoue que je trouve ça frustrant au plus haut point.

À peu près à la même période que l’arrivée de la ménopause, mon médecin m’avait prescrit des relaxants musculaires, Cyclobenzaprine 10 mg que j’ai cessé de prendre depuis quelques mois pensant que ça pouvait influencer mes relations sexuelles. Mais ça n’a rien changé. Dans la même période, je me suis également fait épiler au laser. Peut-être cela en serait-il la cause? Je ne sais plus quoi penser.

Concernant les autres médicaments que je consomme en voici le détail. Depuis que j’ai un nouveau médecin de famille, ce dernier m’a conseillé d’arrêter de prendre Aventyl 25 mg et de diminuer Novoclonidine 0.2 mg pour passer à 0.1mg. Mais malgré ces changements d’une certaine importance, mon état est resté le même, et mes relations sexuelles sont demeurées aussi décevantes.

Finalement depuis plusieurs années sans problème, je prends du Rivotril 0.5 mg trois fois par jour, plus une dose de 2 mg au coucher contre l’anxiété. Si une femme qui vous lit ce matin a déjà vécu la même chose que moi, qu’elle vous le fasse savoir Louise. Cela pourrait m’aider à redevenir enfin une femme heureuse et entière.

Diane

Je suis étonnée que vous n’ayez pas posé votre question à votre médecin. N’est-il pas le mieux placé pour y répondre, lui qui sait très bien les effets secondaires que chaque médicament prescrit peuvent avoir sur la personne qui les consomme, en plus des effets croisés et cumulatifs que les médicaments peuvent avoir les uns avec les autres, en particulier en ce qui concerne les anti dépresseurs? Il y a aussi votre pharmacien qui pourrait être de bon conseil. Comme il semble que vous prenez un certain nombre de médicaments depuis plusieurs années, il se peut que la longueur de temps joue aussi. Une consultation en sexologie ne serait pas superflue, car sans les prescrire, les sexologues sont au fait de l’influence de certains médicaments sur la fonction sexuelle. Même si une lectrice vous fait état de son cas personnel, il vous faudra faire valider ses conseils par un professionnel de la santé.