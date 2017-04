Pour faire connaître « La Maison Bleue »

J’ai fait une découverte lors de la dernière Saint-Valentin et j’ai pensé vous en faire part pour diffuser la bonne nouvelle auprès des mères en difficulté qui pourraient vous lire et ressentir l’envie de profiter d’une aide qui leur est offerte gratuitement. Le jour de la fête des amoureux, l’Équipe du Salon Bob a offert aux femmes et aux tous petits de la Maison Bleue une journée beauté. Un don généreux s’inscrivant dans une démarche pour renforcer l’estime de soi de ces mamans et de contribuer à leur bien-être.

Cet évènement m’a permis de découvrir que la Maison Bleue a pour mission d’aider les mamans et leurs jeunes enfants en intervenant dès leur conception pour favoriser l’égalité de leurs chances par rapport aux autres, et ainsi briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion. J’ai pensé que cela ressemblait à de la vraie charité et qu’il fallait que ça se sache.

Une qui milite pour la cause

On me dit qu’en intervenant au-delà du suivi médical, la Maison Bleue offre un modèle novateur d’aide sociale. Son équipe de professionnels de la santé et des services sociaux, lui permet ainsi de remplir sa mission en aidant les femmes vulnérables à mieux jouer leur rôle de mère en les guidant pour qu’elles assurent un avenir meilleur à leur enfant. La Maison a deux centres à Montréal : l’un dans le quartier Côte-des-Neiges et l’autre dans Parc Extension. Pour en savoir plus : www.maisonbleue.info