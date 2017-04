Printemps qui roule...

J’ai failli me péter la tête au plafond de la bagnole. Comme un bon pépé, je roulais sur la voie de droite de la 20 à une centaine de kilomètres-heure. À la radio, j’écoutais Jean-Charles qui n’en finit plus de coacher toutes les équipes en série. Soudain, j’ai été dépassé par deux motos. En roulant, je regarde pourtant régulièrement dans les rétroviseurs, mais jamais je ne les ai vues venir. Elles devaient rouler au-delà de 160, et le son de leur moteur poussé à fond m’a épouvanté au passage. J’ai eu l’impression que mes 22 cheveux sont devenus droits sur ma tête. Tellement vite, c’est comme si deux avions étaient passés à côté de moi.

Ma réaction? La peur. Je les voyais disparaître au loin dans la voie de gauche et je n’arrêtais pas de penser à ce qui arriverait si un des véhicules dans la voie de droite, par inadvertance­­ ou nécessité, changeait rapidement de travée. La mort.

LES REVOICI

Les motos sont de retour et il faut en prendre conscience, mais surtout, sans porter de jugement. Oui, il y a et il y aura dans les prochaines semaines une foule de jeunes et nouveaux motocyclistes à leurs premières heures. Ils commettront des erreurs, des folies, des imprudences. Et si c’était votre neveu, votre nièce ou l’ado d’un ami?

Le nombre de décès en moto est à la baisse depuis quelques années au Québec. Il ne faut pas lâcher, on va dans le bon sens. Sensibilisation, certes, mais aussi de la compréhension. Avec peu d’expérience, ils sont à cheval sur une petite carcasse sans protection qui, à haute vitesse, n’a presque plus de poids. Sur pavé humide, c’est pire. Il faut plus que partager la route. Il faut comprendre qui l’occupe.

Comme disait Jean-Charles, on s’en va à la pause.

EN PLUSTRE

Un grand fan de Radulov chez le dentiste: «Enlevez-moi les deux palettes d’en avant, svp!»

Quand j’ai vu le visage de Zach Werenski (Columbus), je croyais qu’il débarquait d’un vol de la United Airlines.

Ça fait du bien. Des redoux le jour et un Radu le soir.

Réunion de parents pour 30 élèves, c’était complet. 120 parents.

Menuisier est expert en finition. Un vrai corderon bleu.

Pensée du jour: Mets-là d’dans.