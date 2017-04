Québec dit non à une «DPJ musulmane»

«Nous rêvons de créer une DPJ pour la communauté musulmane. Nous ne voulons pas que nos enfants aient à subir un double déchirement. Un premier lorsque l’enfant est placé et retiré de sa famille. Et un deuxième lorsqu’il est arraché à sa culture», a lancé vendredi dernier Soraya Zaïdi, présidente de l'Association Défi-lles et des ailes et une des organisatrices du souper-bénéfice.