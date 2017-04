Sean Paul jouera au Beachclub

Artiste derrière le succès de l’heure, Rockabye, Sean Paul donnera un spectacle complet au Beachclub de Pointe-Calumet cet été, a appris Le Journal. «Ç’a été très compliqué de l’avoir», mentionne Olivier Primeau, propriétaire du Beachclub.

Sean Paul est un artiste très populaire. Grâce à ses récentes collaborations à succès, Rockabye, avec Clean Bandit, et Cheap Thrills, avec Sia, le chanteur se produit un peu partout sur la planète.

«Ça fait deux ans qu’on essaie de l’avoir, dit Olivier Primeau. Je pense que ç’a été l’artiste le plus difficile à avoir. C’est compliqué avec son horaire parce qu’il est souvent en Amérique du Sud.»

Olivier Primeau tenait à mettre le grappin sur Sean Paul, car il est «un artiste beachclub», dit-il. «Il représente vraiment l’été.»

Faire le party

C’est un spectacle complet de 60 minutes que l’artiste proposera aux spectateurs. «Sean Paul vient avec un entourage de 14 ou 15 personnes. Ils viennent vraiment pour faire le party», dit Olivier Primeau.

Après avoir organisé, il y a deux ans, des événements où des stars, comme Kylie Jenner et Dan Bilzerian, venaient au Beachclub pour simplement faire la fête, Olivier Primeau a décidé d’en offrir plus aux clients. «C’est important pour nous que les grosses vedettes qui viennent chantent aussi.»

► Sean Paul sera en spectacle au Beachclub de Pointe-Calumet le 31 juillet. Les billets seront mis en vente samedi midi au beachclub.com.

Les plus gros succès de Sean Paul sur YouTube

Cheap Thrills (de Sia, avec Sean Paul)

(822 millions de visionnements)

Rockabye (de Clean Bandit, avec Sean Paul et Anne-Marie)

(726 millions de visionnements)

Got 2 Luv U Ft. Alexis Jordan

(253 millions de visionnements)

She Doesn’t Mind

(240 millions de visionnements)

Temperature

(122 millions de visionnements)

No Lie ft. Dua Lipa

(110 millions de visionnements)

Give It Up To Me Ft. Keyshia Cole

(103 millions de visionnements)

Get Busy

(55 millions de visionnements)