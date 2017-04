Sondage sur le SRB: Lehouillier conforté dans sa décision de larguer le mégaprojet

Le sondage du Journal qui montre la chute libre de l’appui au service rapide par bus (SRB) conforte le maire de Lévis dans sa décision de larguer ce mégaprojet.

C’est ce que Gilles Lehouillier a fait savoir mercredi en fin de matinée en marge d’un point de presse. «On le sentait nettement dans le milieu [la baisse de l’appui]. On savait que le degré d’adhésion était assez faible. C’est un des éléments qu’il faut considérer», a-t-il mentionné.

Assez étrangement, Gilles Lehouillier n’a toujours pas parlé à son homologue Labeaume depuis sa décision de larguer le projet. Les deux hommes devraient normalement avoir une discussion mercredi en cours de journée. «On va se parler. Si Régis est calme et serein et que nous, on l’est, je ne vois pas pourquoi on ne s’entendrait pas sur une interconnexion intéressante», a lâché le maire de Lévis.

Voies réservées plutôt que plateforme SRB

Justement, la forme exacte que prendra cette interconnexion entre les deux rives n’est toujours pas claire. Un comité lévisien, présidé par le conseiller municipal Michel Patry, devra rapidement statuer. Les demandes seront ensuite transmises au ministère des Transports. «Est-ce que, par exemple, la Société de transport de Lévis pourrait desservir la Rive-Nord elle même, et donc traverser sur la Rive-Nord à un point de jonction, ou est-ce que c’est le SRB qui traverserait à Lévis? On veut regarder tous ces scénarios. Ça nous donnerait une bonne idée du type de transport qu’on est en mesure de payer et qui va ressembler plus à des voies réservées qu’à une plateforme SRB», a lâché M. Lehouillier.

Ce dernier a soigneusement évité de faire une quelconque suggestion à son homologue Labeaume au sujet du SRB. «La situation à Québec peut être totalement différente qu’à Lévis, a-t-il noté. Québec stimule quand même près de 90 % de l’ensemble du trafic SRB. Eux autres ont peut-être une certaine forme de rentabilité à le faire, mais je laisse le soin à Québec de l’expliquer.»

Le maire de Lévis a par ailleurs insisté sur le côté «incontournable» du troisième lien. «Ce n’est pas en tablant juste sur le transport en commun qu’on va préparer l’avenir de la grande région de Québec, a-t-il insisté. On va se battre très fort pour la réalisation du troisième lien.»