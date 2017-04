Les Patriots accueillis en héros à la Maison-Blanche

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été accueillis à la Maison-Blanche par le président américain, Donald Trump, mercredi, dans le cadre de la traditionnelle visite des champions du Super Bowl.

Le républicain a tenu des propos élogieux à l’endroit de l'organisation et de l’entraîneur-chef Bill Belichick.

«Ce fut la première victoire en prolongation dans l’histoire du Super Bowl et ce fut une victoire légendaire pour un groupe de joueurs et d’entraîneurs incroyables. Vous avez maintenu la meilleure fiche du circuit avec 14 victoires et deux défaites, et ce n’est pas arrivé par hasard. Ça prend du travail acharné et un engagement complet de tous les membres de l’équipe», a souligné Trump, selon le site NFL.com.

«Il [le propriétaire Robert Kraft] a bâti une culture gagnante, a-t-il poursuivi. Et ça commence avec l’entraîneur et je dois vous dire que cet homme est spécial [...] Aucune équipe n’a été aussi bonne pendant aussi longtemps.»

Trump a également remercié Belichick, qui lui a envoyé une lettre peu avant l’élection.

«Que vous essayez de gagner le Super Bowl ou de remettre notre pays sur les rails, comme l’entraîneur Belichick le dit si bien : ''il n’y a aucun jour de congé''.»

Au total, 34 joueurs qui ont participé à la récente conquête du titre étaient présents.

Toutefois, le quart Tom Brady a brillé par son absence, évoquant des raisons familiales par l’entremise d’un communiqué émis en matinée.

«Je suis heureux et excité de voir notre équipe être honorée aujourd’hui. Elle a accompli quelque chose de spécial dont nous sommes tous fiers et que nous garderons en tête pendant des années. Merci au président d’organiser cette cérémonie protocolaire. [...] Espérons que si nous atteignons l’objectif de remporter un autre championnat dans le futur, je serai de retour à la Maison-Blanche», a-t-il écrit dans un communiqué.

LeGarrette Blount, Martellus Bennett, Devin McCourty, Jake Long, Alan Branch et Dont’a Hightower ont décidé de ne pas rencontrer le président en raison des commentaires controversés qu’il a tenus l’an dernier, pendant la campagne présidentielle.