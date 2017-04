Un album inédit de Prince

Un an après la mort de l'artiste légendaire, Rogue Music Alliance a dévoilé, durant quelques heures, Deliverance, un morceau inédit de Prince. Le titre est extrait d'un EP à paraître le 21 avril.

L'album comportera six chansons enregistrées entre 2006 et 2008: Deliverance, I Am, Touch Me, Sunrise Sunset, No One Else ainsi qu'une seconde version de I Am.

Les morceaux ont été co-écrits et co-produits par Prince et Ian Boxill, son ingénieur du son. Après la mort du «Kid de Minneapolis», à l'âge de 57 ans, le 21 avril 2016, son collaborateur de longue date a complété les compositions et les arrangements.