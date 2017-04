Un avare de haut niveau

À quelques jours de la première de L’Avare, Jacques Leblanc avouait ressentir une certaine pression avec un rôle énorme et cette obligation d’être meilleur que la dernière fois. Le comédien n’a pas à s’en faire. Il livre un Harpagon de haut niveau.

Un homme qui tente de contrôler les amours de ses enfants, Élise et Cléante, afin que ça puisse lui profiter financièrement, et marier Mariane, que son fils souhaite épouser.

Un des éléments forts de cette production est sa distribution avec, en tête, un Jacques Leblanc au sommet de son art. Le comédien habite parfaitement, avec sa démarche, ses mimiques et son aplomb, le désagréable personnage.

Il est bien entouré avec les Nicolas Létourneau (Maître Jacques), Mary-Lee Picknell (Élise), Frédérique Bradet, dans une Frosine tout à fait voluptueuse, David Bouchard (La Flèche) et Réjean Vallée, dans le rôle de Dame Claude.

Les personnages font des apparitions sur une passerelle, comme dans les défilés de mode, et des guitares électriques sont présentes dans la trame sonore de Fabrice Tremblay.

La langue de Molière étant ainsi, L’Avare est particulièrement verbeux, avec des conjugaisons de verbes complexes et de longues tirades. On adore ou on déteste.