Un congédiement pour de petits vols réévalué

Les objets qu’elle aurait dérobés ont de quoi étonner. Outre les rouleaux de papier toilette et les biscuits soda, on parle également de sachets de médicaments périmés et de draps abîmés avec lesquels elle désirait faire des chiffons. Le tout d’une valeur de 75 $.

Elle a signé l’entente le 23 mars 2015 et donné sa démission. Six mois plus tard, celle qui occupait un poste à l’hôpital de La Baie, a déposé une plainte contre son syndicat. Elle prétend avoir subi de la pression et avoir fait l’objet de menaces répétitives de sa part.