[VIDÉOS] Nathalie Normandeau et Éric Duhaime «réunis» pour une première fois

Un peu plus d’un an après avoir été suspendue sans solde du FM93, l’animatrice et ex-politicienne Nathalie Normandeau retrouve son ex-acolyte Éric Duhaime.

Les deux animateurs ont uni leurs voix dans le cadre d’une nouvelle offensive contre le Service rapide par bus (SRB) diffusée sur le web mercredi par le site Lerebelle.ca, afin d’inciter la population à signer une pétition contre le projet.

La semaine dernière, l’animatrice de BLVD FM a invité toutes les stations de radio de Québec à travailler main dans la main, en mettant les «guéguerres radiophoniques de côté», afin de mobiliser la population contre le projet.

Par ailleurs, mardi, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s’est retiré du projet évoquant des coûts trop importants pour la population de la Rive-Sud.