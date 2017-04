Voici 22 produits dérivés inusités de Donald Trump

Jamais un président américain n'aura fait couler autant d'encre que Donald Trump.

Le 45e président américain est aussi devenu, par la force des choses, une vraie vedette commerciale possédant des milliers de produits dérivés à son image. Parfois pour la reluire et parfois pour simplement pour se «payer sa tronche».

Le Sac de chips a fouillé le web pour vous et et voici notre top 22 des produits dérivés Trump les plus inusités.

Sortez votre carte de crédit... c'est parti!

1. Les sucettes en face de Donald Trump

Les «Trump Sucks» viennent en deux saveurs (butterscotch et fraise-menthe) et pour chaque sucette vendue, les profits iront à la International Planned Parenthood Federation qui vient en aide aux familles touchées par les coupures de Trump. On aime ça.

Environ 8$ CAN

2. Le Chia Trump

17,99$ US



3. Un gnome de Trump machiavélique avec une tuque pointue

34,95$ US

4. Le chasse-moustique qui sent Trump, donc qui fait peur aux maringouins

11,99$ US

5. Un tapis d’entrée avec un émoji «caca» en face de Trump

Prix non indiqué

6. Le papier de toilette Trump

7,96$ CAN

7. Une poupée vaudou Donald Trump

11$ US

8. Des bas Donald Trump ( idéal pour une «date»)

10,64$ US

9. Ce porte-crayon...

15,99$ US

10. La poupée «bubble head» Donald Trump

25,49$ US

11. Le «butt plug» Donald Trump. Hé.

27,76$ CAN

12. Cet incroyable t-shirt

36,00$ US

13. Une perruque Donald Trump pour votre animal (on aime beaucoup cet item)

23,60$ CAN

14. Des boucles d’oreilles avec la face de Trump à porter lors d'une soirée galante

9,72$ CAN

15. Pour bien commencer la journée... des céréales Trump

11,10$ CAN

16. Un savon à main avec la face de Trump. Odeur inconnue

14,91$ CAN

17. L’égreneur à pot Trump

27,76$ CAN

18. Cette étrange gravure sur bois de Donald Trump en grand chef amérindien (un seul exemplaire)

16,67$ CAN

19. Une épeurante pinata «faite à la main» en face de Donald Trump

97,15$ CAN

20. Un g-string «Grab her by the pussy»

6,24$ CAN

21. Une girouette en cuivre pour faire peur aux oiseaux

9 583,00 $ CAN

Et...

22. Un «dildo» de verre avec une tête de Donald Trump qui vient sur un élégant support pour la table de chevet

108,94$ CAN