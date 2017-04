CÔTÉ, Thérèse Gendron



Au CHSLD St-Antoine, le 23 mars 2017 est décédée paisiblement, à l'âge de 84 ans et 10 mois, Dame Thérèse Côté, épouse de M. Robert Gendron et fille de feu M. Stanislas Côté et de feu Dame Aline L'Hérault. Elle demeurait à Québec, autrefois du quartier Charlesbourg. Outre son époux M. Robert Gendron elle laisse dans le deuil, sa soeur Jeanine (feu Paul Careau), ses frères feu Gérard et feu Jean-Yves, sa soeur feu Ghislaine et son frère feu Claude (feu Jeanine Cayouette). Elle laisse également dans le deuil sa belle-famille, feu Alice Gendron (Paul Simard), Roméo (feu Thelma Baker), feu Henri (Sandra Gatz), feu Gaston (Marcelle Fortier), Rolande (feu Adrien Lefebvre), Suzanne-Diane (Bernard Rondeau). Elle laisse également de nombreux neveux et nièce ainsi que des petits-neveux et petites-nièces autre parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. Les funérailles ont été confiées auLa famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe de soins du 4e étage du CHSLD St-Antoine et remercie l'équipe de soins palliatifs du CLSC La Source du Dr Élise Roy pour les excellents soins et l'accompagnement en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer (190, Rue Dorchester, bureau 50, Québec Qc G1K 5Y9).