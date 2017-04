HARVEY, Colette



À l'Hôpital de La Malbaie, le 2 avril, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédée madame Colette Harvey, épouse de monsieur Adrien Rochefort. Elle demeurait à St-Siméon. Elle a été confiée à laLes membres de la famille recevront les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Madame Harvey laisse dans le deuil son époux: monsieur Adrien Rochefort; ses frères et sa soeur: Auguste (Marcelle Fortin), Maurice (feu Marguerite Lavoie), feu Ghislaine (feu Fernand Delorme), Fernand (Claudette Trudel), Yvan (Céline Brisebois), Jacques (Madeleine Carter), Gérard (Jocelyne Trudel), Robert (Monique Fréchette), feu Jeannot (Lisette Harvey); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rochefort; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier les Drs Eric Melançon et François Baril, ainsi que le personnel de l'Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Madame Céline Brisebois Harvey pour sa grande disponibilité et son soutien exceptionnel auprès de Colette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de La Malbaie. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la