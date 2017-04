FORTIER, Lorraine



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 février 2017, à l'âge de 72 ans et 8 mois, est décédée Lorraine Fortier, fille de feu Maria St-Pierre et de feu Raymond Fortier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aule vendredi 28 avril de 18 h 30 à 21 h et le samedi 29 avril de 13 h à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil ses fils: Hugues Rivard (Nadia Fontaine) et Francis-Carl Rivard (Pascale Barsetti); ses petits-enfants: Victoria, Jonathan, Florence et Juliane; ses frères et ses sœurs: Lucienne, Jean-Louis, François (Lise Gauthier), Odette (Michel Auclair), Bertrand (Céline Marcoux), Marjolaine (Hervé Gauthier), Dominique (Gaëtan Bibeau) et Roselyne; son compagnon de vie depuis 40 ans Benoît-Luc Samson; son ex-mari et père de ses enfants Jules Rivard; ses bonnes amies et de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces. La famille tient particulièrement à remercier le personnel du département d'hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les excellents soins prodigués, ainsi que les employés de l'unité de soins palliatifs qui ont été tout aussi extraordinaires. Veuillez s'il-vous-plaît ne pas envoyer de fleurs et plutôt traduire vos témoignages de sympathie par un don à la Fondation du CHU de Québec - Les soins au Crceo. Des formulaires seront disponibles sur place. Pour faire un don en ligne : www.fondationduchuq.org/