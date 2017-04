LAFORCE, André



À l'Hôtel Dieu de Québec le 12 avril 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Laforce, époux de dame Thérèse Drapeau. Il demeurait à Québec (Arr. Charlesbourg).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium F.-X. Bouchard inc. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse ; ses frères et ses belles-soeurs : Roger (Ginette Langevin), Robert (Mariette Robitaille), Pierre (Johanne Drolet), feu Yvon (Lise Parent) ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drapeau : André (Lise Couture), Jean-Marie (Bibiane Rhéaume), Monique (feu Raymond Bernier), feu Denise (feu Robert Picard), Jean-Claude (Claire Lacourcière), Pierrette (Jules Gagné), Ginette (Robert Huot), Nicole (feu Lucien Martineau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666