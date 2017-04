SOULARD, Marcel



À la Maison Paul-Triquet, le 5 avril 2017, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Marcel Soulard, époux de feu dame Priscille Morin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Georges Albert), Michel (Edna Poirier), Jean (Mickael Vézina); ses petits-enfants: Yan (Isabelle Talbot), Hugues (Valérie Parent), Dominic, Danielle; ses arrière-petits-enfants: Lorianne, Antoine, Alison, Laéticia; ses belles-sœurs et beaux-frères: Jeannine Le Houiller, Lucille Renaud, Victoire Morin (Michel Roy), Andrée Morin, Rita Leclerc, Louise Leclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il fut précédé par ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 2ième étage ainsi que toute l'équipe de la Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association les Diabétiques de Québec, 12-3175, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1W 2K7, Tél: 418-656-6241.