ALLARD, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 avril 2017, à l'âge de 60 ans, est décédé Pierre Allard, fils de monsieur Rolland Allard et de madame Juliette Beaumont. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur: feu Jean, Mariette (Denis Desrochers), Claude (Pauline Giroux), Robert (Sylvie Côté), feu Normand (Michelle Hamel) et Sylvain (Denise Laflamme); sa filleule Christina; ainsi que ses autres neveux, nièces, oncles, tantes, parents et ami(e)s. Des remerciements au personnel du Manoir Liverpool et de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié en neurologie (www.fhdl.cvLa famille vous accueillera auà compter de 10h30.