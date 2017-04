DUBUC, Jacqueline



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jacqueline Dubuc, fille de feu monsieur Louis Dubuc et de feu madame Antoinette Gauvin. Elle demeurait à Québec, autrefois à Neuville. La famille recevra les condoléancesà partir de 9 h,sous la direction duMadame Dubuc était la soeur et la belle-soeur de : feu Monique (feu Wilbrod Trottier), feu Jeannette (feu Fernand Rivard), feu soeur Françoise c.n.d, Madeleine, Cécile (feu Alexandre Noreau), Jacques (feu Bernadette Careau), Pierre, feu Yves (Colombe Perron), Jean (Lucie Crête), Julien (Sylvie Genest) et Antoine (Madeleine Bussières). Elle laisse également son grand ami Cyrille Dallaire, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Pavillon de Claire et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca