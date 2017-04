PAQUET, Gisèle Thomassin



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 11 avril 2017, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée madame Gisèle Thomassin épouse de monsieur Charles-Dollard Paquet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 22 avril de 12 h à 13h 45 au salon commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Thomassin laisse dans le deuil son époux Charles-Dollard ; ses deux enfants : Christian (Nicole Asselin) et Marlène ; sa petite-fille Joanie (Charles Simard) ; son arrière-petite-fille Laurianne ; le fils de Nicole Asselin, Malcolm Côté (Alexandra Potvin) ; sa belle-soeur Georgette Pascal (feu Charles-Henri Thomassin) ; ses belles-soeurs de la famille Paquet: Madeleine (Fernand Rodrigue), Denise (Robert Tomlinson), Micheline (Georges-Aimé Drapeau) et Claudette Simoneau (feu Camile Paquet); sa filleule Anne Rodrigue, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Gérard Mottard et Daniel Robert. Elle était également la sœur de feu: Florence (feu Cyriac Gamache), Jeanne D'Arc (feu Georges Parent), Rose-Alma (feu Donat Bilodeau), Agnès (feu Gaby Poulin), Sœur Théodora Thomassin s.d.e.f., Paul-Albert (feu Yvonne Guillot), Roger (feu Rose Le Rossignol), René (feu Bernadette Fradet) et Gabriel Thomassin. La famille remercie la Dre Michelle Lavoie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Sonia et Éric du CLSC ainsi que tout le personnel du l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg plus particulièrement, Johanne, Beverly et Daniella pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040 Av. Belvédère, bureau 214 Québec (Qc) G1S 3G3.