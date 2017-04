COULOMBE, Lyne Turgeon



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Lyne Turgeon Coulombe, survenu le 3 avril 2017, à l'âge de 64 ans. Elle est décédée au JFK Medical Center, en Floride, des suites d'un problème au coeur. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy Coulombe, son fils Christian (Nathalie Laberge), sa fille Marie-Andrée (Denis Boilard), ses petits-enfants : Zoé et son petit frère à naître prochainement, Xavier, Rémi, Aurélie et Elsa; sa mère Thérèse Larochelle Turgeon (feu Jean-Marie Turgeon); les enfants de la famille d'accueil, en particulier Stéphanie Rioux; ses frères et soeurs : Denis, feu Réjean (feu Andrée Pomerleau), Brigitte (Bernard Lachance), Louise (Sylvain Arseneau) et Gilles (Catherine Émilie Martel); sa belle-mère : Rollande Rousseau (feu Wilfrid Coulombe); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Coulombe : Monique (Jean-Marc Jacques), Laurette, Madeleine (André Routhier), Clémence (Robert Poliquin), Céline, Carole (Georges Carrier) et Réal Guilbeault (Louise Anderson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC(www.coeuretavc.ca).La famille vous accueillera aule vendredi 21 avril de 19h à 22h et le samedi 22 avril à compter de 9h.