VALIN PARADIS, Yvonne



Aux Jardins Du Haut Saint-Laurent, à St-Augustin-de-Desmaures, le 1er avril 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Yvonne Valin, épouse de feu monsieur Jean-Louis Paradis. Elle était la fille de feu Joseph Valin et de feu Maria Couture. Elle demeurait à Québec et était originaire de St-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Charles. La direction des funérailles a été confiée auElle laisse dans le deuil sa fille, Lise (Jacques Fournier), ses fils, Richard, Jocelyn (feu Carole Martel)(Marie Gagnon); ses petits-enfants: Frédéric, Vanessa, Irina, Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Mathys Fournier, Britany Paradis; ses soeurs: Pauline, Julienne, Gilberte; ses belles-soeurs: Rachel Tardif (feu André Valin) (feu Thérèse D'Anjou), Cécile Castonguay (feu François Valin), Lucille Carrier (feu Marcel Valin); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Paradis: Maurice Paradis (feu Laurence Paradis), Ghislaine Bouchard (feu René Paradis), Wilfrid Richard (feu Colette Paradis), Ghislaine Paradis (feu Lucien Delarosbil) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, outre son père, Joseph Valin et sa mère, Maria Couture, ses frères: Roméo (Blandine Leclerc), Grégoire (Béatrice Paquet), Isidore (Isabelle), Paul (Thérèse Brunelle); ses soeurs: Madeleine (William Berthiaume), Jeannette (Jean Durand), Ursule; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Paradis: Léo-Paul (Yvette Lévesque), Roland, Fernande, Cécile (René Bouchard), Lucien (Thérèse Beauregard) et Roger (Madeleine Caron). Un remerciement spécial à Alphonse Rheault et Françoise Gagnon pour leur soutien, tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent-de-Paul de Ste-Angèle-de-St-Malo, 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec (Qc) G1N 3G5. Des enveloppes seront disponibles à l'église.