MARTINEAU, Jeannine



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 17 avril 2017, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Jeannine Martineau, épouse de monsieur André Moffette. Elle était la fille de feu Léo Martineau et de feu Aline Gingras. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil, outre son époux André, ses enfants: Mario (Nathalie Lachance), Line (Daniel Moreau), Éric (Judith Landry), Annie; ses petits-enfants: Maude, Catherine, Philippe, Rosie, Félix, Charlie, Édouard, Raphaël, Flore, Flavie; ses frères et sœurs: feu Hélène (Armand Grégoire), Diane (Jules Beaudoin), Noël (Rachel Rousseau), Normand (Lucie Mercier), Robert (Jocelyne Bouchard), Madeleine (Laurent Lemieux), Denise (Michel Montminy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moffette: Jean-Louis (Denise Bibeau), Madeleine (Ernest Côté), Pierrette (Robert Blais), Rose, feu Noël (Andrée Anctil), feu Lucien; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du département de soins palliatifs du Centre hospitalier Paul-Gilbert et le personnel du CLSC Laurier-Station pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aude 12h à 14h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3. Site internet www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire