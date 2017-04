GONTHIER, Hélène



À la résidence Lebourgneuf, le 4 avril 2017, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Hélène Gonthier. Elle est allée rejoindre ses époux : feu M. Norbert Asselin et feu M. Odilon Garneau. Elle était la fille de feu M. Arsène Gonthier et de feu dame Aurenja Lessard. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Guy (Diane Blouin), sa petite-fille Marie-Ève Paquet-Blouin (Francis Ly Quang), ses soeurs : Lucille (feu Paul-Yvon Lacroix), Gisèle (feu Réal Isabel), Yvonne (Fernand Lemieux). Elle est allée rejoindre ses frères et soeur : feu Roger, feu Rita (feu François Pelchat), feu Dominique (feu Jeannine Lemieux), feu Robert (Claire Larouche). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Garneau, plusieurs neveux, nièces, parents, et ami(e)s, dont ses bonnes voisines Micheline et Denise Sansfaçon. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Lebourgneuf pour leur dévouement et particulièrement docteure Nicole Thibault qui, pendant plusieurs années, a su l'accompagner avec une attention particulière et exceptionnelle.