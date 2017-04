LEGAULT, Félix Jr



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 13 avril 2017, est décédé à l'âge de 94 ans et 3 mois, monsieur Félix Jr Legault, époux de feu Aline Deguire et conjoint de feu Rachel Pelletier. Il était le fils de feu Félix Legault et de feu Alberta Legault. Il demeurait à La Pocatière et autrefois à Saint-Isidore. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 9 h à 10 h 55.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Isidore ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Suzanne Joannette), Lucie; les enfants de sa conjointe : Ernest, Normand (Louise Pelletier), Marjolaine (Mario Arbour), Marc-André; et leurs enfants : Denis, Guillaume, Sheila, Robin, Marie-Pierre, Valérie, Josée-Anne, Pier-Olivier, Karine, Yannick, Joannie, Myriam et petits-enfants: Alexis, Noah, Evens, Eryka, Maïna, Élie, Aurélie, Léo, Félix, Hélène, Thomas, Jérémy, Alysun. Il était le frère de : René, Géraldine et Jacques. Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Legault, Deguire, Pelletier, ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant du Centre D'Anjou et de l'Hôpital Notre-Dame- de-Fatima pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salonDirection funéraire :