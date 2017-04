BÉDARD, Jean-Marc



À Québec, le 9 avril 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M Jean-Marc Bédard, époux de Mme Jeannine Giasson, fils de feu Annette Tessier et de feu Jean-Baptiste Bédard.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Alain (Line Picard), Lise (Claude Trudelle), Daniel (Manon Perron), Denis (Ginette Cyr), André (Lucette Prévost) et Christine (Étienne Houde), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: Pierre (Colette), Rodrigue (Colette), Louise (Antonio), Denise (feu André), feu Vincent (Denise), feu Benoit (Denise); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marc (Diane), Lisette (Camille) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Il est allé rejoindre ses frères Simon, Jacques et sa sœur Claire. La famille recevra les condoléances aude 10h30 à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, Téléphone : 418 687-6084, Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.