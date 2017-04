GIGNAC, Gérard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 avril 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gérard Gignac, époux de dame Noëlla Beaulieu. Il demeurait à Deschambault. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h 30,L'inhumation se fera au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, monsieur Gignac laisse dans le deuil son fils Guy (Frances Goguen); ses petits-enfants: Tommy et Jordan; ses sœurs: Jeannette (feu Alfred Dufresne) et Fernande (feu Roland Marcotte); sa belle-sœur Gyslaine (feu Clément Gignac); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu: Solange (feu René Gariépy), feu Conrad (Denise Comeau) et feu Antoine Beaulieu (feu Jeannine Nadeau) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Gérard est allé rejoindre ses frères: Paul-Émile, Clément et Dominique. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage et celui de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Hôpital Enfant-Jésus (10, rue de l'Espinay, local E1-152, Québec (Québec) G1L 3L5). Des formulaires seront disponibles à l'église.