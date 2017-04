ROCHETTE BEAUMONT Marie-Claire

ROCHETTE BEAUMONT

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 4 avril 2017, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée Mme Marie-Claire Rochette, épouse de feu Joseph-William Beaumont, fille de feu Narcisse Rochette et de feu Eva Martel. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils: feu Claude et Benoit (Yolande Hallé); ses petits-enfants: Judith, Annie et Marie-Claire Beaumont, Guillaume Fillion Beaumont, Mathieu et Olivier Beaumont ainsi que les conjoints respectifs; plusieurs arrière-petits-enfants; sa belle-sœur: Jacqueline Lamontagne (feu Raymond Rochette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement sa très chère et grande amie: Claire Patry. La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h45.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC La Source ainsi que celui du 5ème étage et de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins, leur compassion et leur dévouement. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec (Unité des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus) (Local E1-15210, rue de l'Espinay Québec (Québec) G1L 3L5 Canada, Téléphone : 418 525-4385). Pour rendre hommage à Mme Rochette, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com