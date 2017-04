DUBOIS, Claude



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 26 mars 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Claude Dubois, conjoint de madame Rachel Girard. Il était le fils de feu Napoléon Dubois et de feu Yvette Rousseau. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Rachel, ses enfants: feu Robert, Lisa-Marie (Jean-Philippe Dubord), Stéphane, Alexandre (Kalyna Roberge); ses petits-enfants: Damien et Aïka; ses frères Denis (Micheline Grenon) et Richard. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur: André, Madeleine et Réjean. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués à Claude. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du Littoral, 5445 rue St-Louis à Lévis, Qc G6V 4G9. www.mspdulittoral.com.