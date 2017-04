LAVOIE, Raphaël



Dans le comté de Westbury, le 14 avril 2017, est décédé subitement M. Raphaël Lavoie, ingénieur retraité. Il était le fils de feu Bella Allard et feu Aimé Lavoie, ex-époux de feu Yolande Martel, conjoint de dame Gilla Grenier. Il demeurait à Westbury après avoir vécu à Valcourt, Québec, Longueuil et à l'Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et leurs conjoints: Natalie (Christian Hotte et leurs filles Stéphanie et Sabrina), Bernard (Manon Isabelle), Marie-Hélène (Marc Charland et leurs filles Émilie (Maxime Carpentier), Joëlle et Aude) et Caroline (Nicholas Windsor et leurs fils Jordan et Liam), sa conjointe Gilla Grenier et ses enfants Daniel, Odette, Éric et Annie, et ses petits-enfants, en plus de ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie, feu Pierre (Mariette Rivard), Madeleine, Agathe (Raymond Benoit), feu Paul (feu Claudette Rivard), Jean-Baptiste (Rita Corriveau), Lucie (Bernard Ménard), Cécile (feu Jean-Claude Gaudreau), Anne-Marie (feu Richard Purcell), Solange (Claude Girardin); ceux de la famille Martel; en plus de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée auLa famille recevra les condoléances au funérarium, de 9h30 à 11h.Plutôt que des fleurs, des dons à la Maison Aube Lumière seraient appréciés. Direction funéraire