PAQUET, Nelson



À sa résidence de Lotbinière, entouré de l'amour des siens, le dimanche 4 décembre 2016, est décédé à l'âge de 69 ans, monsieur Nelson Paquet. Époux de madame Huguette Dubé. Il était le fils de feu monsieur Alfred Paquet et de feu dame Marie-Ange Thibeault. Natif de Baies-des-Sables, comté de Matane, il habitait à Lotbinière depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9h à 11hL'inhumation des cendres se tiendra au cimetière de Saint-Louis de Lotbinière. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre son épouse Huguette, son fils Félix et sa fille Catherine (Matthew Haren); son petit-fils Laurent et sa petite-fille Béatrice; Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: Jean-Guy (Annette Perreault), Hugues (Denise Dubé), Gaétan (Monique Harrison), Lydia (Ghislain Plourde) et Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé: Ghislaine (feu Florian Roy), Odette, Albert (Géralda Jean), feu Andréa (Réginald Lévesque), Bertrand (Georgette Bélanger), rita-Rachel, Gaétan (Agathe Lévesque), Laurette (Mark Renegan), Lucie, Sylvie (Denis Brisson), Serge et Patrice (Noëlline Banville) ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, et enfin de nombreux ami(e)s et anciens collègues de travail d'Alcoa Baie-Comeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, sise au, 143, rue Wolfe, à Lévis (Québec) G6V 3Z1; Des enveloppes seront disponibles sur place, lors de la cérémonie.