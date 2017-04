L'HEUREUX, Irène Simard



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 10 avril 2017 à l'âge de 83 ans, est décédée dame Irène Simard, épouse de feu monsieur Fernand L'Heureux. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Edmond Simard et de feu dame Éva Dupont. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille: Mario (Normande Duchesne) et ses petits-enfants Dany et Mathieu; son frère, ses sœurs et son beau-frère: Micheline Simard (feu Arthur Dallaire), Jean-Paul Simard, Lise Simard (Alphonse Boulanger) et elle était la sœur de feu Fernande Simard (feu Gabriel Simard), feu Georges-Aimé Simard et feu André Simard. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille l'Heureux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9