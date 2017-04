MATHIEU, Madeleine Beaulieu



Au Centre d'Hébergement Côté Jardins, le 25 mars 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Madeleine Beaulieu, épouse de feu monsieur Robert Mathieu, fille de feu monsieur Adélard Beaulieu et de feu dame Marie Asselin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Louise (Yvan Lachance, Yolande Dolbec), Robert (Victoria Angel), Jacques (Doris Tendland), Claude (Nicole Morissette); sa sœur: Fleurette Beaulieu (feu Réal Duquet), son beau-frère: Jean-Claude Mathieu (feu Gisèle Baker), ses belles-sœurs: Pierrette Mathieu (feu Ron Classen), Madeleine Vézina (feu Michel Mathieu); ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-683-8666.