TALBOT, Suzanne



À son domicile, le 15 avril 2017, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Suzanne Talbot, fille de madame Andrée Prince et de monsieur Paul Talbot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10h à 12h.Elle laisse dans le deuil outre ses parents, ses enfants : Frédérick Rousseau (Sabrina Villeneuve), Stéphan Rousseau (Geneviève Huot) et Jessica Rousseau (Karl Chabot); ses petits-enfants : Élodie et Louis Rousseau, Elena et Chloé Chabot ; son frère Robert Talbot (Martine Chouinard) et sa soeur Julie Talbot (François Lachance) et son grand ami Michel Dufour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre femmes aux 3 A de Québec (270, 5e Rue Québec (Québec) G1L 2R6) Téléphone : 418-529-2066 Télécopieur : 418-529-1938 Numéro sans frais: 1-888-529-2066 Courriel : centre3a@globetrotter.netSite web : www.cf3a.ca