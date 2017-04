BUREAU, Cécile Dulac



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 avril 2017, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Cécile Dulac, épouse de feu monsieur Gérard Bureau, fille de feu monsieur Honoré Dulac et de feu dame Armosa Audet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses fils: Marc (Murielle Lacombe) et Yves (Céline Pinard); ses petits-enfants: Nadine (Mehmet Dokuyucu), Caroline, Martin (Cinthia Bouley) et Philippe (Joanie Lafontaine); ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: Omer (feu Simone Hince), Marie-Jeanne (feu Maurice Veilleux), feu Jeannine, Bruyere (Rolande Dorval), Paul-Émile (feu Thérèse Audet), feu Doris (feu Roger Dupont), feu Lionel (feu Gertrude Huard), feu Micheline (feu Gérard Côté), Miville (Huguette Caron), Richard (Thérèse Brochu) et feu Sylvio (Huguette Chamberland) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.