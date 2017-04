BÉLANGER, Gilles



À son domicile, le 13 avril 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Gilles Bélanger, fils de feu madame Françoise Chabot et de feu monsieur Adrien Bélanger. Il était le conjoint de madame Francine Jean. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Nicole (Réjean Barbeau), Céline (feu Jacques Beaulieu), feu Pierre, Yves, Louis, Alain. Sa belle-mère: Émilienne Gagné; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Nicole, feu Albert, Thérèse, Denis (Martine Mailloux), Micheline (Daniel Richard), Michel, Lise (Gérard Blais), Denise (Fabien Gagnon), Linda (Claude Gendron), André (Diane Chouinard). Huguette Côté et Roland Beaudoin; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles sur place.