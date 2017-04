LAPLANTE, Raymond



À l'hôpital St-François d'Assise, le 8 avril 2017, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Raymond Laplante, époux de madame Gertrude Michaud, fils de feu madame Bernadette Faucher et de feu monsieur Noël Laplante. Natif de St-Germain de Kamouraska, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h30.Outre son épouse, madame Gertrude Michaud, il laisse dans le deuil ses quatre enfants: Germain (Francine Quenneville), Marc (France Dufour), Daniel (Dorothée Turgeon) et Hélène (Marc Langevin); ses petits-enfants: Julie, Karine, Philippe, Stéphane, Jessica, Vanessa, Audrey, Antony et Vincent; ses arrière-petits-enfants; son beau-frère Oscar Pelletier (feu Thérèse Michaud) ainsi que des neveux, nièces, cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.