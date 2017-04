DESCHÊNES, Marc-Arthur



" Homme d'un seul univers, fait de forêt et de prés, de sève et de fiers chevaux, de vive rivière et de riche humanité. Rassembleur, il a semé, ratissé et arrimé sa société. Il a eu grande foi en son amour, sa passion des " petites choses " et sa perpétuelle maisonnée."À l'Hôpital de Montmagny, le 14 avril 2017, le jour de ses 90 ans, est décédé monsieur Marc-Arthur Deschênes époux de feu madame Louise Leclerc. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Marie (Alain Paradis), Martin (Sylvie Bélanger), Benoît, Andrée (Anne Fortin), Simon (Nathalie Arsenault), François (Sarah St-Pierre) et Kateri (Jeff Beckstead). Il était le grand-père de: Anne, Mélina, Alexandre, Amélie, feu David, Èva, Blanche, Gabriel, Béatrice, Constance et Édouard, ainsi que l'arrière-grand-père de Lili Raphaëlle, Félix Antoine, Rafaël, Koralye, Kéliane et Sophie; le fils de feu dame Marie Dubé et de feu monsieur Albert Deschênes; le frère et le beau-frère de: feu Martine, feu Maurice, feu Antonio (feu Simone Caron - Dolorès Marcotte), feu Roger (feu Adrienne Pelletier), feu Mgr Paul-Émile, feu Hubert (feu Lauréanne Cloutier), feu Thérèse (feu Léopold St-Pierre), feu Lucien (Marie-Paule Jean), Abbé Luc, Sr Monique S.F.A., Marthe (feu Bertrand Couillard) et feu Sr. Céline S.F.A.; de la famille Leclerc: feu Jean-Paul (Thérèse Coudé), feu Étiennette, feu Louis-Marie (feu Jacqueline Thibodeau), Marthe (Marcel Ouellet), feu André (Éliette Duguay), Bruno, Bernard (Céline Caron), feu Marguerite et Claire (Marc Bégin). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel du Centre d'hébergement et des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, à celui de l'Hôpital de Montmagny et à toutes les personnes qui ont accompagné notre père à domicile, pour leur support, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2, place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 21 avril 2017 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial "au bord de l'eau".