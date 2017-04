NORMAND, Georgette Boulet



Au Centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 2 avril 2017, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée madame Georgette Boulet, épouse de feu monsieur Jean-Jacques Normand, fille de feu monsieur Antoine Boulet et de feu dame Eugénie Fournier. Elle demeurait à Charlesbourg et autrefois de Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 21 avril 2017, de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Gaétane Collette), France (Pierre Caron), Jacques (feu Denis Crevier), André; ses petits-enfants: Julie, Patricia, Antoine Thomas (Marie-Andrée Bleau), Sarah (feu Patrick Crevier), Marie Didace (Sylvain Lapointe);ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Alexis, Gabriel et Étienne. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et leur dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la