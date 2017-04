TREMBLAY, Lucien-Gérard



Au CHSLD de St-Gervais-de-Bellechasse, le 4 avril 2017, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédé monsieur Lucien-Gérard Tremblay, fils de feu monsieur Victor Tremblay et feu dame Yvonne Rémillard. Il demeurait à Beaumont autrefois de St-Michel-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Michel-de-Bellechasse, le samedi 22 avril 2017 de 10 h à 11 h.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses fils: Jean-Pierre et Dany; ses frères et sœurs: feu Camille, Thérèse, feu Sr Monique, Raphaël, feu Michel, Colette (feu Julien Couture), feu Anne-Marie, Alphonse (Gaby Guay); ainsi que la mère de ses enfants: madame Ghislaine Bouchard; Plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD de St-Gervais, et à la Résidence A La croisée du Bonheur à Beaumont pour toutes les attentions et les soins apportés à notre père. La direction des funérailles a été confiée à la