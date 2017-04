Attentat à la mosquée de Québec : Mohamed-Amine Ben-Faras plaide coupable à la menace de mort sur Alexandre Bissonnette

L’homme qui a traversé l’Atlantique dans le but de s’en prendre à Alexandre Bissonnette, présumé auteur de l’attentat à la mosquée, a finalement décidé de plaider coupable à l’accusation de menaces de mort.



Le séjour au Québec de Mohamed-Amine Ben-Faras risque finalement d’être de courte durée. Arrivé il y a une semaine de Londres avec l’intention de venger les victimes de l’attentat de la mosquée de Québec, l’homme de 33 ans a plaidé coupable à l’accusation qui pesait contre lui.



Celui qui se présentait comme le neveu de l’épicier décédé Azzedine Soufiane, sans toutefois être connu par les membres de sa famille, a formulé une série de menaces verbales contre Alexandre Bissonnette et sa famille la semaine passée. Alerté par des membres de la communauté musulmane, le marocain d’origine a été intercepté par des patrouilleurs samedi.



Accusé formellement lundi de Pâques, Ben-Faras était de retour en cour pour subir son enquête sur remise en liberté, jeudi. Or, l’homme a décidé de plaider coupable dès son deuxième passage en cour.



Il reviendra en cour vendredi pour connaître sa sentence. Il reste toutefois incarcéré jusqu’à cette étape.



Ben-Faras était accusé de menaces de mort envers Alexandre Bissonnette et sa famille, mais à la suite de récriminations de l’accusé, le libellé «famille» a été enlevé de l’acte d’accusation à laquelle il a plaidé coupable. Il s’est même dit «désolé» pour la famille Bissonnette.