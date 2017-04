BOUTET, Albert



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 10 avril 2017, à l'âge de 77 ans et 5 mois, est décédé monsieur Albert Boutet, époux de feu Georgette Tessier. Il était le fils de feu Diana Bérubé et de feu Émile Boutet. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : André (Nathalie Fafard) et Alain (Mélanie Breton); ses petits-enfants : Caroline, Rachel et Rosalie; ses frères : Émilien (Louise Létourneau) et feu Maurice (Nicole Rodrigue); son neveu François (Monique Hébert); sa nièce Diane (Stéphane Leblanc) ainsi qu'une amie de longue date Carole Marcotte Parent. Nos sincères remerciements à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite de Québec Téléphone : 418 692-0220. Site web : www.arthrite.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.