GRENON, Sylvie



À l'Hôpital St-Sacrement, le 9 avril 2017, à l'âge de 56 ans et 10 mois, est décédée madame Sylvie Grenon, épouse de feu monsieur Denis Roy, conjointe de monsieur Serge Allard, fille de feu madame Lorraine Girard et de feu monsieur Antonio Grenon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (Philippe Blanc), Dany et Amélie (Raphaël Paradis); ses petits-enfants: Hugo, Marilou et Mathilde; tout les membres des familles Roy et Allard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines en particulier Nicole Pelletier et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs du 4 ième étage de l'Hôpital St-Sacrement pour leur écoute, leur empathie et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein. Des formulaires seront disponibles sur place.